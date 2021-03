Sporting e Porto vencem e fica tudo na mesma

O Sporting venceu o Vitória de Guimarães, por 1-0, e manteve em 10 pontos a vantagem que detém na liderança da I Liga de futebol para o FC Porto, que triunfou em casa do Portimonense com dois autogolos.

Sem Coates, que cumpriu castigo, nem Matheus Nunes e Antunes, que testaram positivo ao novo coronavírus, o Sporting desbloqueou o jogo com um golo do jovem defesa central Gonçalo Inácio (1-0), aos 44 minutos, validado com o recurso ao videoárbitro.

O golo de Gonçalo Inácio, que se estreou a marcar, permitiu aos ‘leões’ passarem a somar 64 pontos, mais 10 do que o FC Porto (segundo), 14 do que o Sporting de Braga (terceiro) e 16 do que o Benfica (quarto), equipas que se defrontam no domingo.

O Vitória, que teve duas bolas nos ferros da baliza dos ‘leões’, somou a terceira derrota consecutiva e segue na sexta posição, com 35 pontos, já a nove do Paços de Ferreira, que ocupa a quinta posição, última de acesso às competições europeias.

Para a história do encontro, que começou com vários jogadores da formação leonina a titulares, ficou ainda a estreia do jovem médio Dário Essugo, de 16 anos, lançado aos 84 minutos pelo treinador leonino Rúben Amorim.

Alguns minutos antes do Sporting pisar o relvado de Alvalade, o FC Porto, privado aos 24 minutos de Pepe, com queixas, garantiu em casa do Portimonense um triunfo por 2-1, numa partida em que foram expulsos os treinadores Sérgio Conceição e Paulo Sérgio.

O FC Porto chegou à vantagem com um golo a ‘meias’ entre Marega e Lucas Possignolo (0-1), aos 45+1 minutos, que foi atribuído ao jogador do Portimonense, e desfez o empate alcançado por Fali Candé (1-1), aos 64, com novo autogolo do guarda-redes Samuel Portugal (1-2), aos 67, na sequência de um livre cobrado por Sérgio Oliveira.

O líder invicto Sporting e o ‘vice’ FC Porto continuam separados por 10 pontos e consolidaram a diferença para Sporting de Braga (3.º), agora a 14 dos ‘leões’ e a quatro dos dragões, e Benfica (4.º), que se encontra a dois dos ‘arsenalistas’, com os dois clubes a defrontarem-se no domingo.

O Paços de Ferreira reforçou o quinto lugar ao receber e vencer o Moreirense por 3-0, com golos marcados na primeira parte por Douglas Tanque, aos 12 minutos, Luther Singh, aos 20, e Hélder Ferreira, aos 44.

Com esta vitória, a equipa de Pepa reforça o seu quinto posto, agora com 44 pontos, a quatro do Benfica, quarto, e com mais nove do que o Vitória de Guimarães, quinto.

Apesar da derrota, o Moreirense vai manter o oitavo posto no final da jornada, com 30 pontos, uma vez que o adversário direto é o Rio Ave, nono, com 26, que domingo recebe o Belenenses SAD.

O Santa Clara, apesar de reduzido a nove jogadores, garantiu um empate 1-1 em casa com o Tondela, com um autogolo de Yohan Tavares, aos 90+4 minutos.

Mario González, aos 44 minutos, marcou o golo do Tondela, mas o Santa Clara, já depois das expulsões de Fábio Cardoso, aos 80, e Allano, aos 82, empatou com um autogolo de Yohan Tavares, aos 90+4.

Com este resultado, o Santa Clara segue na sétima posição, com 32 pontos, enquanto o Tondela, que ainda não venceu como visitante, é 12.º, com 25.