Sporting e Porto empatam num jogo quente com 12 amarelos

Sporting e FC Porto empataram 1-1 na quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, em Lisboa, num clássico marcado por um grande golo de Luis Díaz e pelos muitos cartões mostrados pelo árbitro.

O Sporting colocou-se em vantagem à passagem do minuto 16, num lance de muita qualidade protagonizado por Pedro Porro e que Nuno Santos finalizou. Já na segunda parte, aos 72 minutos, Luis Díaz confirmou que é nesta altura um dos destaques nos ‘dragões’ e num lance individual bateu Adán e fez o 1-1 final.

Com este resultado, o principal beneficiado acabou por ser o rival dos dois emblemas em campo, o Benfica. Depois da vitória folgada, por 5-0, nos Açores, frente ao Santa Clara, os ‘encarnados’ lideram o campeonato, com 15 pontos, mais quatro do que ‘leões’ e ‘dragões’, que se atrasaram na luta pelo título.

O jogo começou “quente” no Estádio José Alvalade. Em quatro minutos, Nuno Almeida mostrou três amarelos por entradas mais impetuosas. Serenados os ânimos, aos 16 minutos, o Sporting, desfalcado dos habituais titulares Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio e também Tiago Tomás, adiantou-se no marcador com um golo de Nuno Santos.

Matheus Nunes lançou Pedro Porro na direita, o lateral cruzou largo, com a bola foi sempre a fugir à defesa portista, e Nuno Santos, com um toque ligeiro com o pé esquerdo, desviou para o poste mais distante da baliza de Diogo Costa.

O FC Porto respondeu de imediato e Corona, que se estreou a titular esta temporada, podia ter empatado no minuto seguinte, num cruzamento de Otávio que encontrou o mexicano no miolo da área, sozinho, a cabecear ao lado do poste.

À meia hora, Diogo Costa ‘brilhou’ na baliza ‘azul e branca’ ao impedir o ‘bis’ de Nuno Santos. Um mau passe de Pepe permitiu ao Sporting lançar um ataque rápido, Jovane meteu em Nuno Santos, mas o esquerdino não conseguiu bater o guarda-redes portista, que, com o pé, desviou o remate do avançado.

Cinco minutos depois, Nuno Santos e Diogo Costa travaram novo duelo e o portista voltou a sobressair. Depois de nova má entrega da defesa ‘azul e branca’, desta feita por Mbemba, Nuno Santos rematou colocado ainda de fora da área, mas Diogo Costa esticou-se e com a ponta dos dedos enviou a bola para a linha final.

Sérgio Conceição estava inquieto no banco, percebeu a superioridade leonina, e ainda antes dos 40 minutos fez entrar Sérgio Oliveira e Manafá para os lugares dos amarelados Bruno Costa e Marcano.

Depois de muita intensidade no primeiro tempo, a segunda parte arrancou morna e as muitas faltas, de parte a parte, tiraram ao jogo a emoção que teve nos primeiros 45 minutos.

Luis Díaz não estava de acordo com o desenrolar dos acontecimentos no recinto ‘leonino’ e, aos 71 minutos, protagonizou um dos momentos altos do jogo e deu o empate ao FC Porto.

O colombiano, que só se juntou à comitiva portista em Lisboa, a 24 horas do jogo, recebeu a bola no flanco esquerdo após passe de Corona, arrancou para o centro e, depois de evitar dois defesas leoninos, atirou cruzado e sem hipóteses de defesa para Adán.

O golo deu nova alma à equipa de Sérgio Conceição, que melhor posicionada no terreno controlava a partida. Mesmo assim, já dentro dos últimos 10 minutos, foi o Sporting a estar mais perto do golo, com o reforço Sarabia a assistir Paulinho, mas Pepe a intrometer-se no último instante e a impedir o que parecia um golo certo dos ‘leões’.

Menos ‘frio’ na hora de decidir, Toni Martínez fez duas faltas em poucos minutos e acabou por expulso por acumulação de amarelos, deixando o Porto reduzido a 10 jogadores para os últimos momentos do encontro.

Com 12 amarelos mostrados e um vermelho, por acumulação, Nuno Almeida, o árbitro do encontro, foi outro dos protagonistas da noite, num jogo disciplinarmente exigente e que os jogadores nem sempre ajudaram a que fosse mais fluido.