Sporting e Mafra estreiam-se na versão “covid” da Taça da Liga

O Sporting recebe esta terça-feira o Mafra, da II Liga, no arranque da edição 2020/21 da Taça da Liga de futebol, que esta temporada se disputa com um formato encurtado, devido à pandemia de covid-19.

Com menos espaço no calendário, a Taça da Liga será este ano disputada apenas por oito equipas, as seis primeiras da I Liga e as duas primeiras da II Liga no final de novembro.

No primeiro encontro dos quartos de final, o Sporting, líder isolado da I Liga e ainda sem qualquer derrota nas competições internas, recebe o Mafra, que caiu para a quarta posição da II Liga.

Vencedor em 2018 e 2019, o Sporting tenta chegar pela terceira época consecutiva à ‘final four’, numa partida em que já poderá contar com Pedro Gonçalves, que cumpriu castigo contra o Paços de Ferreira (3-0), na Taça de Portugal.

Este será apenas o segundo encontro entre as duas equipas, depois de os ‘leões’ terem vencido o Mafra, por 4-3, nos oitavos de final da Taça de Portugal em 2009/10.

Na quarta-feira, entram em ação FC Porto e Benfica, frente a Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, respetivamente, com o detentor do troféu, o Sporting de Braga, a receber o Estoril Praia, líder da II Liga, na quinta-feira.

As equipas vencedoras dos confrontos são apuradas para a ‘final-four’ da competição que vai decorrer em Leiria, entre 16 e 23 de janeiro.