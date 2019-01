Sporting e FC Porto defrontam-se no sábado

A receção do Sporting ao FC Porto, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai realizar-se em 12 de janeiro, sábado, anunciou a Liga de clubes no sítio oficial na Internet.

O último clássico da primeira volta do campeonato, tem início marcado para as 15:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Nesta ronda, o Benfica, joga a 11 de janeiro, sexta-feira, em casa do Santa Clara, um dia depois de o Sporting de Braga visitar o estádio do Portimonense.

A primeira volta do campeonato termina no domingo seguinte, com a receção do Rio Ave ao Vitória de Setúbal, estando o início da segunda volta marcado para 18 de janeiro, com a visita do FC Porto ao Desportivo de Chaves.