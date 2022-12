Sporting e Braga disputam lugar nas “meias” da Taça da Liga

O Sporting, vencedor das duas últimas edições da Taça da Liga, defende esta segunda-feira o troféu com a receção ao Sporting de Braga.

A equipa lisboeta, que se estreou na época 2022/23 com um empate 3-3 no estádio do Sporting de Braga para o campeonato, defronta os minhotos no Estádio José Alvalade, a partir das 20h15, num confronto entre o terceiro e quarto classificados da I Liga, respetivamente, os ‘arsenalistas’ e os ‘leões’.

Ao contrário do campeonato, a equipa de Rúben Amorim efetuou um percurso imaculado na fase de grupos da Taça da Liga, conquistando o Grupo B só com triunfos, tal como fez a formação treinada por Artur Jorge na ‘poule’ D.

Os bracarenses já conquistaram o cetro duas vezes, em 2013 e 2020, enquanto o Sporting ergueu o troféu quatro vezes nas últimas cinco edições (2018, 2019, 2021 e 2022), cotando-se como o segundo clube com maior número de títulos (quatro), atrás do rival e recordista Benfica (sete).

Os quartos de final da Taça da Liga prosseguem na terça-feira, com o encontro entre Académico de Viseu e Boavista, seguindo-se as partidas entre o campeão nacional FC Porto e o Gil Vicente, e entre Moreirense, ‘carrasco’ do Benfica na fase de grupos, e Arouca.