Sporting de Braga segura quarto lugar da Liga

O ‘quarto grande’ do futebol português é cada vez mais o Sporting de Braga, que este domingo fez questão de ‘explicar’ isso ao Estoril Praia, a equipa que o ameaçava na classificação da I Liga portuguesa de futebol.

A 16.ª jornada também teve hoje movimentação no fundo da tabela, com o Santa Clara a derrotar o Arouca e a entregar o último lugar ao Belenenses SAD, ainda não recomposto da onda de Covid-19 que o deixou sem equipa e que por isso só jogará com o Vizela em janeiro.

O ‘pódio’ do campeonato jogou na sexta-feira, por causa dos compromissos da Liga dos Campeões, e hoje o destaque centrava-se na ‘pedreira’ de Braga, onde os locais receberam o Estoril Praia separados por apenas um ponto, em quarto e quinto da tabela.

Vindo da II Liga, o sensacional Estoril Praia até jogou bem, mas não chegou para incomodar os ‘guerreiros do Minho’, uma formação recheada de talentos onde quase sempre aparece alguém para brilhar e desequilibrar.

Sem Galeno em campo, os locais tiveram o seu ‘homem do jogo’ em Ricardo Horta, que marcou por duas vezes, aos 34 e 39, depois de já ter desperdiçado um penálti.

Com a expulsão de Lucas Mineiro (65), que deixou os ‘arsenalistas’ reduzidos a 10, ficou posta de parte a vitória por números mais amplos e os ‘canarinhos’ até tentaram a reação, mas sem eficácia.

Com este triunfo, o segundo consecutivo no campeonato, o Sporting de Braga está em quarto, com 25 pontos, a seis do Benfica, que é terceiro, e a dez de FC Porto e Sporting.

O Estoril Praia continua a protagonizar um grande campeonato – vinha de seis jogos sem perder – e continua quinto, com 21 pontos, mais um que o Portimonense e dois que o Vitória de Guimarães.

Vencedor do Arouca, por 2-1, o Santa Clara abandona o último lugar e chega aos 10 pontos, mais um que Moreirense e dois que Belenenses SAD. Uma posição ainda altamente instável, já que os ‘azuis’ só jogam em janeiro, tal como o Moreirense, contra o Tondela.

Cryzan bisou, de ambas as vezes a passe de Lincoln, aos 21 e 45+5, no estádio de São Miguel. Pelo meio, Arsénio marcou para os visitantes, aos 45+1.

Em jogo com menos pressão, em Barcelos, o Gil Vicente goleou o Famalicão por 4-0.

Fujimoto (03), Fran Navarro (22 e 76) e Murilo (40) apontaram para a formação da casa, a fazer um campeonato bem seguro, no oitavo lugar com 17 pontos. Os famalicenses são 14.ºs, com 10 pontos, tal como Vizela e Santa Clara.

Com os golos de hoje, Fran Navarro e Ricardo Horta chegam aos nove golos e passam a ser segundos na lista de marcadores, atrás dos 10 do colombiano Luis Diaz, do FC Porto.