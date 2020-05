Sporting de Braga promove dois jovens

Os avançados internacionais pelas seleções jovens de futebol de Portugal Yan e Falé integraram o treino do Sporting de Braga e passam a fazer parte dos trabalhos do plantel, informou o clube minhoto.

Yan Said, de 17 anos, fazia parte da equipa dos juniores do Sporting de Braga antes do campeonato ter sido cancelado pela Federação Portuguesa de Futebol, devido à pandemia de covid-19, e seguia com 12 golos marcados.

Filho do ex-jogador brasileiro Wender, que alinhou, em Portugal, na Naval 1.º de Maio, Sporting de Braga, Sporting e Belenenses, Yan fez toda a formação nos bracarenses e é internacional pelos escalões jovens da seleção nacional.

Já Miguel Falé, de apenas 16 anos, começou a formação no Benfica, clube do qual transitou para o Lusitano de Évora, em 2017/18, antes de chegar a Braga, na época seguinte.

Bem conhecido de Custódio Castro, que já o orientou esta época nos sub-17, Falé marcou 39 golos em 44 jogos nas duas temporadas no Sporting de Braga e já é internacional sub-16.

Os bracarenses revelaram que Yan e Falé foram sujeitos, “tal como todo o grupo, a dois testes de rastreio à covid-19, apresentando resultados negativos que validaram a sua integração nos treinos”.

Os ‘arsenalistas’ lembram ainda que vão “proceder a novo rastreio de todos os atletas e funcionários envolvidos na logística de treino, o que se verificará de forma regular até ao regresso da competição”.