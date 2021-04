Sporting de Braga perde pontos com Belenenses SAD

O Sporting de Braga empatou com o Belenenses SAD 1-1, na 26.ª jornada da I Liga de futebol e vê os lugares que dão acesso à Liga dos Campeões mais longe.

Os bracarenses marcaram primeiro, por Gaitán (36 minutos), mas Cassierra, aos 59, empatou para o Belenenses SAD.

Um Sporting de Braga em queda (apenas uma vitória nos últimos quatro jogos) perde terreno para FC Porto e Benfica, segundo e terceiro classificados, agora a seis e três pontos de distância, respetivamente.

Já o Belenenses SAD somou o terceiro jogo consecutivo sem ganhar, mas um ponto em Braga não deixa de ser um resultado positivo para a equipa orientada por Petit, que continua no último terço da tabela.

Num jogo equilibrado, as equipas repartiram as oportunidades. Logo aos três minutos, Sporar não chegou por pouco, de cabeça, após centro de Galeno da esquerda e, cinco minutos depois, Gonçalo Silva cabeceou com perigo na sequência de um canto.

Com sinal mais, o Sporting de Braga ficou perto de inaugurar o marcador por Raul Silva e Ricardo Horta, este com um ‘chapéu’ superiormente anulado por Kritciuk (12 e 13).

O Belenenses SAD respondeu com a melhor ocasião da primeira parte, mas Matheus, com uma enorme defesa, impediu o golo a Miguel Cardoso, depois de cruzamento de Tiago Esgaio da direita (20).

Pouco depois, foi Sporar a obrigar Kritciuk a boa defesa (26) e, na resposta imediata, Varela, após rápido contra-ataque, ficou muito perto do primeiro golo da partida (27).

Mas foi a equipa da casa a marcar, com Gaitán, oportuno, a saber aproveitar alguma confusão à entrada da área e uma ‘assistência’ inadvertida de Henrique para bater Kritciuk (36). Foi o terceiro golo do internacional argentino esta temporada, apenas o segundo no campeonato.

O Belenenses SAD chegou ao empate aos 59 minutos, após um grande trabalho de Cassierra, que, bem lançado por Rúben Lima, tirou Matheus e Raul Silva do caminho e rematou para a baliza deserta.

Carlos Carvalhal refrescou a defesa e o ataque (Rolando e Abel Ruiz para os lugares do ‘amarelado’ Raul Silva e do inoperante Sporar) e, apesar do cinzentismo’ da exibição não ter melhorado, o Sporting de Braga ficou perto do segundo, mas Galeno atirou ao lado, após cruzamento da direta de Esgaio (71).

Já com Piazon a mexer com a organização ofensiva, os minhotos lançaram-se em busca do segundo golo e, aos 82 minutos, Fransérgio quase o conseguiu, mas no caminho da baliza estava Tiago Esgaio.

Petit guardou as substituições para os últimos 10 minutos da partida, quando a equipa já as ‘pedia’ há mais tempo, mas o Belenenses SAD conseguiu segurar o empate até ao final.