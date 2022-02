Sporting de Braga não resistiu ao Sheriff

Um Sporting de Braga muito ‘cinzento’ saiu derrotado por 2-0 da Moldávia, pelo Sheriff, resultado que pode colocar em causa a ambição de seguir para os oitavos de final da Liga Europa de futebol.

Thill, de penálti, colocou a equipa da casa em vantagem perto do final da primeira parte (43 minutos) e Traoré, após erro crasso de Bruno Rodrigues, fez o segundo dos moldavos (83).

Carlos Carvalhal tinha mostrado, na véspera, a intenção de vencer a primeira mão do ‘play-off’ de acesso aos ‘oitavos’, mas a equipa esteve muito longe de corresponder à ambição desse discurso.

Com um futebol amorfo e sem ‘chama’, os bracarenses saíram derrotados do campo de uma equipa que não competia há cerca de dois meses e meio – mas que já tinha mostrado qualidade na Liga dos Campeões – e que, só no final da partida, mostrou alguma fadiga, tendo criado apenas dois lances de real perigo.

O Sheriff ‘desceu’ da ‘Champions’ depois de um terceiro lugar num grupo com Real Madrid, a quem venceu no ‘Bernabéu’, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, que ‘empurrou’ para a última posição.

No centésimo jogo no comando técnico do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal fez apenas uma alteração em relação ao último jogo, trocando André Horta por Castro, mas a equipa voltou a demonstrar dificuldades em ligar jogo.

Os médios Al Musrati e Castro têm outras características, que não as de pegar na batuta ofensiva da equipa, e Iuri Medeiros, Rodrigo Gomes e Ricardo Horta também não conseguiram desequilibrar nem ‘alimentar’ o ponta de lança Vítor Oliveira.

Ainda assim, pertenceu ao Sporting de Braga a primeira grande ocasião para marcar: Ricardo Horta, após passe longo de Al Musrati, desviou a bola do guardião contrário, mas, Evangelou cortou quase em cima da linha de baliza (28).

Muito jogado a meio-campo, o jogo ficou marcado pela grande penalidade marcada pelo árbitro após, alertado pelo VAR, visionar imagens de Castro cortar uma bola com o braço depois de um canto – Thill converteu o penálti com eficácia.

Para o segundo tempo, o treinador bracarense mexeu nas posições de dois dos três centrais, colocando Bruno Rodrigues no meio e Paulo Oliveira na direita.

O Sporting de Braga assumiu as despesas do jogo, ainda mais após a entrada tripla de André Horta, Moura e Abel Ruiz, mas só conseguiu criar um lance de golo num remate forte de Moura, aos 75 minutos, que o guarda-redes adversário defendeu com dificuldade.

O técnico ‘arsenalista’ ainda lançou Roger, mas o jovem extremo esteve poucos minutos em campo porque se lesionou (entrou Falé), e foi na sequência do lance que originou a lesão de Roger que surgiu o segundo golo do Sheriff, numa jogada em que Bruno Rodrigues ficou muito mal na ‘fotografia’.

O central parou no peito um lançamento longo, mas escorregou e permitiu a Traoré investir isolado na direção da baliza e fazer o golo à saída de Matheus (83).

Daqui a uma semana, o Sporting de Braga recebe o Sheriff e terá que se exibir a um nível bem superior para poder anular esta desvantagem e seguir em frente.