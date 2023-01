Sporting de Braga ganha e sobe ao segundo lugar da Liga

O Sporting de Braga subiu esta quinta-feira provisoriamente ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Santa Clara, por 4-0, no jogo de abertura da 15.ª jornada.

Em Ponta Delgada, Ricardo Horta (15 e 80 minutos), Iuri Medeiros (16) e André Horta (53) marcaram os golos da terceira vitória consecutiva dos bracarenses no campeonato.

O Sporting de Braga passou a somar 34 pontos, a três do líder Benfica e com mais dois do que o FC Porto, equipas com menos um jogo, enquanto o Santa Clara se mantém na 15.ª posição, com 13.