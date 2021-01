Sporting de Braga encurta distância para o terceiro lugar

Um golo de Iuri Medeiros deu uma ‘suada’, mas justa, vitória ao Sporting de Braga sobre o Gil Vicente, por 1-0, na 15.ª jornada da I Liga de futebol, que encurta distâncias para o terceiro lugar.

Paulinho esteve no pior – falhou uma grande penalidade – e no melhor, com uma grande assistência para Iuri Medeiros marcar o único golo da partida (73 minutos).

Com este triunfo, os bracarenses regressam ao quarto lugar e estão agora a apenas três pontos do Benfica, que está no último lugar do pódio.

O Sporting de Braga vinha de um jogo no sábado (derrota com o Sporting na final da Taça da Liga) e joga já na sexta-feira com o Santa Clara nos quartos de final da Taça de Portugal, num calendário muito apertado até março.

Carlos Carvalhal geriu o plantel e fez muitas mudanças – oito – em relação à equipa que iniciou a final em Leiria, com especial destaque para as estreias a titular no campeonato de Tiago Sá, na baliza, e do reforço de inverno Piazon, que se mostrou muito apagado e já não regressou do intervalo.

O Gil Vicente, que somou a terceira derrota seguida no campeonato (quarto jogo sem ganhar) e não sai da cauda da tabela, apresentou-se com quatro alterações em comparação com a última partida (desaire caseiro com o Marítimo por 1-0), mas, se foi competente a defender, pouco fez ofensivamente.

Aos 33 minutos, Paulinho desperdiçou a tal grande penalidade, que puniu derrube de Nogueira a Galeno: o internacional português atirou ao poste e, na sequência do lance, Galeno rematou à barra.

Com Ricardo Horta no lugar de Piazon, o Sporting de Braga surgiu mais pressionante na segunda parte e encostou o Gil Vicente à sua área, tendo criado perigo em remates de Galeno e de João Novais (56).

A turma de Carlos Carvalhal foi perdendo ímpeto e o técnico foi chamando alguns ‘pesos pesados’ do banco, tal como Ricardo Soares, mas seria Paulinho e Iuri Medeiros a desatar o complicado ‘nó’.

Com um grande passe, o ponta de lança ‘descobriu’ Iuri Medeiros nas costas dos centrais gilistas e o esquerdino, na cara de Denis, não perdoou (73).

O Gil Vicente tentou chegar ao empate, mas mostrou muitas dificuldades em entrar na área bracarense com perigo.