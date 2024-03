Sporting de Braga conquistou primeira Taça de Portugal de futsal

O Sporting de Braga conquistou este sábado a sua primeira Taça de Portugal de futsal, após vencer o Sporting por 5-3, em Sines, numa partida de excelente qualidade em que se superiorizou pela ousadia tática no prolongamento.

Depois de ‘forçar’ o tempo extra no último minuto, quando estava ‘obrigado’ a jogar com guarda-redes avançado, o técnico Joel Rocha manteve a estratégia nos 10 minutos suplementares, apesar do 3-3 no marcador, e forçou os ‘leões’ a um jogo de contenção para o qual pareceram não estar tão preparados.

Até aí, depois de estarem a vencer por 2-0, com um ‘bis’ de Rafael Henmi (09 e 18 minutos), os minhotos tinham visto o Sporting operar a reviravolta por Zicky Té (23 e 30) e Taynan (24), mas conseguiram a última ‘cambalhota’ da final, através de Fábio Cecílio (39 e 47) e Allan Guilherme (48).

O jogo arrancou com um ritmo elevadíssimo e remates perigosos de parte a parte, mas sorriu inicialmente ao Sporting de Braga, que foi mais eficaz, particularmente através de Rafael Henmi. O brasileiro surpreendeu numa reposição de linha lateral para fazer o primeiro, a meio da primeira parte, desviando pelo buraco da agulha, e o Sporting partiu em busca do empate, mas Dudu, invariavelmente, deteve os remates ‘leoninos’.

O Sporting de Braga, limitado por quatro faltas, passou a jogar mais em contenção, mas, num contra-ataque, Henmi fez uma ‘maldade’ a Diogo Santos e desferiu um remate na passada que apanhou desprevenido o guarda-redes Henrique Rafagnin, que não ficou bem na ‘fotografia’.

Os minhotos iam para o descanso a vencer por 2-0, de forma justa, por terem sido mais eficazes na finalização, mas os ‘leões’ subiram claramente de rendimento nesse aspeto, logo a abrir o segundo tempo.

No espaço de cerca de um minuto, Zicky Té (23), com um remate à meia-volta dentro da área, e Taynan (24), antecipando-se a um adversário para desviar para a baliza na sequência de um canto, voltaram a empatar a partida.

O sinal ‘mais’ no segundo tempo era claramente dos ‘leões’ e Zicky Té (30 minutos), por fim, adiantou o conjunto orientado por Nuno Dias, com um golo em que, à semelhança do primeiro, fez um excelente trabalho de pivot a rodar sobre Tiago Sousa antes de bater Dudu.

Só então o Sporting de Braga reagiu e Tiago Sousa (34 minutos) acertou no poste, tal como Ygor Mota (37), este já numa fase em que os minhotos jogavam com Tiago Brito como guarda-redes avançado. O ‘leão’ parecia controlar bem o andamento do ‘carrossel’ do Minho, mas, com o fim à vista, Fábio Cecílio (39 minutos) surpreendeu com um remate de meia distância certeiro que forçou o prolongamento.

No tempo extra, os ‘arsenalistas’ mantiveram a aposta na estratégia de guarda-redes avançado e, com isso, conseguiram obrigar o Sporting a um jogo de contenção, sendo premiados com o golo de Fábio Cecílio, a pouco mais de três minutos do final.

Então, foi o Sporting que foi ‘obrigado’ a usar Tomás Paçó como guarda-redes avançado e os minhotos foram melhores a explorar esse adiantamento do adversário. O guarda-redes Dudu (48 minutos) acertou na trave, logo a seguir negou o golo a Taynan, e, no memo minuto, Allan Guilherme sentenciou a final.

Pela ousadia tática no final do encontro, o triunfo assenta bem ao Sporting de Braga, que voltou a bater o Sporting nesta temporada, depois de já o ter feito na 12.ª jornada da I Liga, pelo mesmo resultado.