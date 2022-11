Sporting de Braga cai para a Liga Conferência

O Sporting de Braga venceu o Malmö por 2-1, resultado insuficiente para chegar ao ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ‘caindo’ assim para a Liga Conferência Europa.

Na sexta e última jornada do grupo D, Ricardo Horta, aos 36 minutos, e Álvaro Djaló, aos 55, marcaram para o Sporting de Braga, de nada valendo ao Malmö o tento de Sejdiu, aos 77 minutos.

O objetivo assumido do Sporting de Braga era terminar em primeiro lugar do grupo, o que lhe dava acesso direto aos oitavos de final da Liga Europa, mas, e apesar de um bom início de campanha, quedou-se pela terceira posição e tem que se contentar com o ‘play-off’ de acesso aos ‘oitavos’ da Liga Conferência Europa, a terceira divisão europeia, que irá disputar em fevereiro de 2023.

O Malmö, sétimo classificado do campeonato sueco, mas ainda bicampeão em título, termina a participação no grupo D apenas com derrotas, um péssimo registo para o clube mais titulado da Suécia.

Em relação ao ‘onze’ que iniciou o último jogo, na vitória em Barcelos sobre o Gil Vicente (1-0), Artur Jorge apostou em Victor Gómez, Paulo Oliveira, Castro, Rodrigo Gomes e Banza (saíram Fabiano, castigado, Niakaté, André Horta, Iuri Medeiros e Vitinha).

Numa primeira parte muito ‘morna’, o Sporting de Braga jogou de forma previsível e sem imprimir grande velocidade ao seu jogo e o Malmö foi praticamente inexistente ofensivamente, com exceção de um remate perigoso de Turay, aos oito minutos.

Os minhotos criaram dois bons lances, num remate em arco de Castro de fora da área para defesa muito difícil do guarda-redes sueco (13) e num cabeceamento de Banza, após cruzamento da direita de Victor Gómez, para nova defesa difícil de Dahlin (19).

O primeiro golo surgiu aos 36 minutos, com Ricardo Horta a aproveitar um lance muito confuso e algo caricato na área contrária – um defesa sueco podia ter impedido que o remate frouxo do avançado do Sporting de Braga se encaminhasse para a baliza, mas ficou com o pé preso na relva.

O Sporting de Braga surgiu com Álvaro Djaló no lugar de Abel Ruiz depois do intervalo, mas pertenceu ao Malmö a primeira grande ocasião para marcar – Tormena, com um grande corte, impediu o golo a Rieks (50).

Do canto subsequente, Matheus fez uma boa defesa a cabeceamento de Toivonen.

O Malmö entrou melhor na segunda parte, mas foi o Sporting de Braga a dilatar a vantagem, com Álvaro Djaló a dar a melhor sequência no ‘coração’ da área a uma bola perdida (55).

No minuto seguinte, Rodrigo Gomes quase fez o terceiro e, logo a seguir, foi Ricardo Horta a rematar cruzado para grande defesa do guardião contrário (57).

Artur Jorge foi refrescando a equipa já a pensar na receção ao Casa Pia, no domingo, para o campeonato, fazendo descansar Al Musrati, Rodrigo Gomes, Ricardo Horta e Sequeira, e lançando Hernâni, Racic, Diego Lainez e Borja, em momentos diferentes.

Nas bancadas, esperava-se uma reação dos adeptos que revelasse um golo do Union Saint Gilloise, que perdia em casa com o Union Berlim e inviabilizava a passagem dos bracarenses ao ‘play-off’ de acesso aos ‘oitavos’ da Liga Europa, mas tal não aconteceu.

O Malmö reduziu por Patriot Sejdiu, aos 77 minutos, mas o Sporting de Braga esteve muito perto do terceiro pouco depois: no espaço de poucos segundos, Diego Lainez obrigou Dahlin a grande defesa e atirou a bola à barra (80).

A turma minhota podia ter marcado até ao final, mas os suecos também estiveram perto do empate quando, aos 87 minutos, Kiese Thelin atirou ao poste.