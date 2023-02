Sporting de Braga bate Arouca por 2-0

O Sporting de Braga venceu o Arouca, por 2-0, com uma exibição com pouco brilho, mas suficiente para bater um adversário praticamente inofensivo, na 21.ª jornada da I Liga de futebol.

Um lance de inspiração de Abel Ruiz, logo aos 18 segundos, e um golo à boca da baliza de Banza, 80 minutos depois, bastaram para decidir um jogo desinteressante, muito disputado a meio-campo e com raras situações de perigo para ambas as equipas.

Para o Sporting de Braga, salvaram-se os três pontos, com mais uma exibição ‘cinzenta’ depois do desastre europeu de quinta-feira (goleada caseira por 4-0 diante da Fiorentina, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa) e uma notória falta de frescura física.

Os minhotos continuam a perseguição ao segundo lugar, o FC Porto, do qual distam dois pontos, enquanto o Arouca registou a segunda derrota das últimas quatro jornadas, em que somou ainda uma vitória e um empate.

Artur Jorge mudou três ‘peças’ em relação à equipa que começou o jogo com os italianos, lançando Paulo Oliveira, Bruma e Banza.

Já Armando Evangelista repetiu o ‘onze’ inicial do jogo anterior (vitória 1-0 sobre o Santa Clara).

O Sporting de Braga entrou quase literalmente a ganhar com o golo mais rápido da presente época da I Liga: o internacional espanhol combinou de forma espetacular com Ricardo Horta à entrada da área e depois rematou em arco, sem apelo para Arruabarrena.

A perder desde o primeiro minuto, o Arouca – que ficou sem o argentino Alan Ruiz por volta da meia hora, devido a lesão – quis assumir as rédeas do jogo e teve muita bola, mas isso não tornou a equipa capaz de criar oportunidades de golo.

Aos 57 minutos, Artur Jorge apostou em Pizzi e Iuri Medeiros, que rematou com muito perigo pouco depois, obrigando o guardião contrário a defesa atenta (59).

A segunda parte acentuou o Arouca como a equipa com mais posse de bola, mas sempre com demasiada ‘cerimónia’, abusando das trocas de bola e ‘esquecendo-se’ de visar a baliza de Matheus.

O golo que sentenciaria o resultado surgiu aos 81 minutos, com Banza a encostar após defesa incompleta de Arruabarrena, a cabeceamento de Castro, na sequência de um livre.

As únicas ocasiões claras de golo do Arouca surgiram perto do fim, primeiro por Mujica (89), com Matheus a brihar, e depois por Bruno Marques (90+4).