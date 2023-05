Sporting de Braga assina parceria com clube angolano

O Sporting de Braga e o clube angolano Desportivo da Huila celebraram uma parceria de intercâmbio, na província angolana da Huila, com objetivo de formar futebolistas naquela região do território angolano.

A informação foi avançada pelo presidente do clube português António Salvador, que está de visita a Angola e disse que a sua agremiação vai levar para Portugal talentos angolanos para serem ‘lapidados’.

“Vamos transportar para cá o nosso conhecimento, intercâmbios de quadros para poder formar outras pessoas no clube, levar atletas para Braga para serem capacitados e poderem ter a possibilidade de chegarem à equipa principal”, disse.

Referiu também que alguns jogadores do Braga vão ser emprestados ao clube angolano no sentido de reforçarem o plantel nas competições internas e africanas, além de realçar o fato de o clube luso ter conhecimento, capacidade, métodos e recursos humanos para apoiar o desenvolvimento do futebol angolano.

António Salvador justificou, por outro lado, a razão da escolha da província angolana da Huila, com os aspetos geográficos e climatéricos.

“Escolhemos a Huila porque tem líderes, parceiros como a Omatapalo que os desafiou. Analisámos e vimos que os líderes têm uma visão sobre o futuro do desporto na província e que acompanha a do Sporting Clube de Braga na sua expansão. Tem condições geográficas e climatéricas muito próximas das nossas, produzindo atletas e jogadores mais capacitados para o desporto europeu”, justificou.

O clube angolano do Desportivo da Huila, por sua vez, através do seu diretor-geral Carlos Manuel, disse que a parceria não tem tempo de duração e, numa primeira fase, não envolve custos financeiros, limitando-se em receber formações e visitas de trocas de experiências.

Realçou a necessidade que o clube angolano tem, do ponto de vista de formação desportiva, no que toca a treinadores de futebol de formação.

“Neste momento precisamos de formação dos treinadores, porque treinar crianças não é a mesma coisa que adultos, o talento é nato, mas o conhecimento como tal do futebol, não temos, tantos os técnicos como os jogadores”, admitiu.

O dirigente angolano manifestou a vontade de ver o Desportivo da Huila a conquistar títulos fruto dos investimentos na formação.

António Salvador e a sua comitiva estão em Angola numa visita de três dias a convite do governador da província angolana da Huila Nuno Mahapi, para identificar possíveis áreas de investimento, a começar pelo futebol.