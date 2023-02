Sporting dá mais cinco ao Braga

O Sporting recebeu e venceu esta quarta-feira o Sporting de Braga, em Alvalade, numa partida a contar para a 18.ª jornada do campeonato português.

Após uma vitória por 5-0 a 19 de dezembro do ano passado, para a Allianz Cup, os leões voltaram a golear, precisamente pelo mesmo resultado, os minhotos.

Hidemasa Morita (bis), Marcus Edwards, Matheus Reis e Pedro Gonçalves inscreveram o seu nome na lista dos marcadores e, do lado contrário, Sikou Niakaté também ficou com o nome em destaque na ficha de jogo por ter sido expulso, por acumulação de amarelos, no início da segunda parte.

Com este resultado, Braga ocupa o terceiro posto da Primeira Liga, com 40 pontos, ao passo que o Sporting segue na posição seguinte, com 35.