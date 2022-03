Sporting conseguiu o nulo em Manchester

O Sporting empatou sem golos no estádio Ethiad, por ter defendido bem e porque o Manchester City jogou sempre em ritmo baixo, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Empatar no campo dos ‘citizens’ é algo que está ao alcance de muito poucas equipas, mas é preciso considerar que a equipa de Guardiola trazia uma vantagem de 5-0 de Alvalade, razão pela qual nunca chegou a acelerar o jogo e meter nele a intensidade que costuma meter.

Em todo o caso, mesmo nesse contexto, não se pode retirar mérito à exibição defensiva do Sporting, que defendeu numa espécie de 5x4x1, com Paulinho a baixar quando o City tinha a bola, que retirou espaços e criou dificuldades aos jogadores adversários.

Ao contrário do que sucedeu em Alvalade, na primeira mão, os jogadores ‘leoninos’ estiveram mais concentrados, a equipa cometeu muito menos erros e foi mais competente a ocupar os espaços, sobretudo em largura, mas também em profundidade, acertando muitas vezes nos tempos de pressionar o portador da bola e demonstrando um bom espírito de entreajuda.

O problema do Sporting neste jogo foi a incapacidade que demonstrou nas saídas de bola, sobretudo na primeira parte, em que raramente conseguiu ‘esticar’ o jogo até à área de Ederson, não tendo registado qualquer remate à baliza do adversário.

Quando a equipa pretendia sair em transição e era confrontada com a primeira pressão dos ingleses (que hoje foi bem mais suave do que costuma ser), não conseguia rompê-la, optando por atrasar a bola e circulá-la entre os defesas.

O City criou alguns lances de perigo, mas a única oportunidade soberana que desfrutou ocorreu aos 38 minutos, quando Sterling, na sequência de uma magnífica triangulação do ataque inglês, quiçá a melhor jogada coletiva da primeira parte, ficou ‘cara a cara’ com Adán, que evitou o golo ao fazer a ‘mancha’.

É preciso reconhecer que o City, com a eliminatória no ‘bolso’, nunca meteu a intensidade que habitualmente mete nos seus jogos e isso, obviamente, ajudou o Sporting a sair do Ethiad sem sofrer qualquer golo.

Na segunda parte, o City manteve o ritmo, e a diferença esteve do lado do Sporting, que fez aquilo que nunca conseguira na primeira parte, isto é, ‘estender’ o jogo até à área de Ederson e, algumas fases, ameaçando mesmo o golo, sobretudo a partir da última meia hora, depois de Rúben Amorim ter lançado Marcus Edwards em campo.

A entrada do extremo inglês foi importante porque permitiu, finalmente, ligar o jogo nas transições ofensivas, pela capacidade que tem em segurar a bola e sair a jogar, no apoio a Paulinho e Slimani, ‘esticando’ o jogo até à área inglesa.

De resto, o Sporting podia até ter vencido a partida, não fosse Paulinho ter falhado um golo feito, de forma incrível, aos 76 minutos, na ‘cara’ do guarda-redes Scott Carson, após assistência de Edwards.

No entanto, ainda que poucas, as melhores oportunidades pertenceram ao Manchester City, que logo ao minuto 47 viu um golo ser anulado por centímetros, de Gabriel Jesus, após passe de Ryad Mahrez, cuja entrada ao intervalo criou alguns problemas ao lado esquerdo da defesa ‘leonina’, sobretudo a Matheus Reis.

De destacar no eixo da defesa do Sporting a exibição de Sebastián Coates, que foi verdadeiramente o ‘patrão’ da defesa, a segurança que Adán transmitiu na baliza, e a entrada de Edwards na segunda parte, que ‘mexeu’ definitivamente com o jogo.