Sporting conquista um difícil empate em Londres

Um empate frente ao Eintracht Frankfurt basta para o Sporting assegurar, na última jornada do Grupo D, o apuramento para a Liga dos Campeões de futebol, depois da igualdade hoje em casa do Tottenham (1-1).

Caso empate na terça-feira em casa com os alemães, o Sporting assegura a presença na fase seguinte, qualquer que seja o resultado do Tottenham em casa do Marselha.

Com cinco encontros disputados no Grupo D, o Sporting tem sete pontos, menos um do que os ‘spurs’, os mesmos do Frankfurt e mais um do que o Marselha.

Caso o conjunto francês derrote o Tottenham, um empate em Alvalade deixaria o Marselha como primeiro do grupo e os restantes três clubes em igualdade com oito pontos.

Nesta situação, o Sporting teria vantagem no confronto direto frente às duas outras equipas, com os ‘spurs’ a ficarem em terceiro e o Eintracht Frankfurt em quarto.

Se o Tottenham empatar ou vencer e houver igualdade no jogo do Sporting, os ‘spurs’ triunfam na ‘poule’ e os ‘leões’ passam em segundo.

Se derrotar o clube alemão, o vice-campeão português poderá vencer a ‘poule’ se o Tottenham não vencer em França.

Em caso de derrota, o Sporting ficará sempre fora da ‘Champions’, mas poderá seguir para a Liga Europa se o Marselha perder com o Tottenham.