Sporting chega ao final do ano à frente da Liga

O Sporting vai terminar o ano isolado na liderança da I Liga de futebol, após vencer o Belenenses SAD (2-1), resultado que coloca pressão sobre Benfica e FC Porto, que só jogam na terça-feira, na 11.ª jornada.

No Estádio Nacional, em Oeiras, os ‘leões’ sofreram para bater os ‘azuis’, mas saíram do Jamor de forma provisória com cinco pontos de avanço sobre os ‘encarnados’, segundo classificados, e sete sobre os ‘dragões’, terceiros.

Na terça-feira, o Benfica recebe o Portimonense, atual lanterna-vermelha, enquanto o FC Porto vai ao campo do Vitória de Guimarães, quinto posicionado.

No último encontro do Sporting em 2020, a equipa de Rúben Amorim adiantou-se no marcador com um golo de Tiago Tomás, aos cinco minutos, mas o Belenenses SAD empatou aos 14, por intermédio de Miguel Cardoso, que falhou depois uma grande penalidade (16), antes de João Mário, também de penálti, marcar o que seria o golo da vitória, aos 24.

Na segunda parte, a formação de Petit bem dificultou a vida ao Sporting, mas os ‘leões’ mantiveram a vantagem e ficaram mais ‘descansados’ a partir dos 77 minutos, quando Tomás Ribeiro deixou a equipa da casa a atuar com menos uma unidade, por expulsão.

O Belenenses SAD somou a segunda derrota consecutiva e é 12.º classificado, com 11 pontos.

Antes, o Paços de Ferreira falhou a possibilidade de se ‘encostar’ ao Vitória de Guimarães, e pode mesmo ser apanhado pelo Santa Clara no sexto lugar, depois de empatar no Algarve com o Farense (1-1), num encontro em que chegou a estar em vantagem.

A equipa de Pepa adiantou-se no marcador aos 60 minutos, com um golo de grande penalidade do brasileiro Douglas Tanque, mas o Farense chegou ao empate aos 74, por intermédio do escocês Ryan Gauld.

O Farense, que vinha de uma derrota com o Sporting, soma agora nove pontos e está no 15.º lugar do campeonato.

Na Madeira, o Nacional interrompeu uma série de três derrotas consecutivas e ‘saltou’ para o oitavo lugar, ao vencer o Tondela, por 2-0, com golos de Rúben Micael (um minuto) e Brayan Riascos (68), num encontro que os forasteiros acabaram reduzidos a nove unidades.

Por seu lado, o Gil Vicente conseguiu a primeira vitória fora de casa na edição 2020/21 do campeonato, ao bater o Famalicão, por 1-0, com um golo solitário de Claude Gonçalves, aos 40 minutos. A equipa de Barcelos subiu ao nono lugar, com 12 pontos, enquanto o Famalicão está sem vencer há quatro partidas e ocupa a 10.ª posição, com 11.