Sporting campeão: José Cesário foi festejar no Marquês

“Já no Marquês para comemorar o título nacional”, escreveu no Facebook o deputado eleito pela emigração fora da Europa.

José Cesário afirma que “foram 19 anos de sofrimento, sobretudo este último, mas hoje o Marquês é verde”. O parlamentar dirigiu-se para a praça do Marquês do Pombal, onde os sportinguistas se reuniram para comemorar a conquista do campeonato de futebol.



O deputado que representa as comunidades portuguesas já foi também Secretário de Estado responsável pela diáspora lusa e é um conhecido sportinguista.