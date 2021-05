Sporting campeão: festejos em todo o país

Os adeptos sportinguistas saíram à rua em Portugal para celebrar o 19º título do Sporting, depois da vitória desta terça-feira frente ao Boavista (1-0).

“Isto é incrível, é fantástico. Não me lembro de ver o Sporting campeão. Eu tinha nove anos da última vez, não tenho memória nenhuma, mas isto é incrível”, disse Alexandra Sousa, de 28 anos, em Faro.

A adepta ‘leonina’ foi uma entre milhares de simpatizantes algarvios do Sporting, que começaram a noite junto ao núcleo sportinguista local e se dirigiram depois a pé até à baixa da capital algarvia, uma vez que a PSP cortou o trânsito automóvel nas principais artérias da cidade.

O início da noite para muitos adeptos do Sporting em Chaves, no distrito de Vila Real, foi em cafés e bares para assistirem à vitória dos ‘leões’ por 1-0 sobre o Boavista, que permitiu a festa pela conquista do campeonato nacional 19 anos depois.

Uma “onda” verde e branca inundou também a cidade de Leiria, onde centenas de adeptos sportinguistas festejaram o 19.º título de campeão nacional de futebol alcançado pelo clube, 19 anos depois da última conquista.

Assim que se fez ouvir o apito final do jogo que colocou frente a frente Sporting e Boavista, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, dezenas de carros e centenas de pessoas começaram a confluir para a zona da Fonte Luminosa, ocupando esta, a rotunda do Sinaleiro e as imediações.

A alegria dos adeptos – muitos dos quais envergando cachecóis e camisolas, mas nem todos cumprindo o distanciamento físico, como constatou a Lusa no local – foi acompanhada de foguetes, petardos, buzinadelas e cânticos.

No Porto e em Lisboa também se registaram festejos, sendo mais emblemático o da praça do Marquês do Pombal, em Lisboa.