Sporting caiu na Madeira

O Marítimo venceu o Sporting, com um golo solitário de Cláudio Winck, de grande penalidade, provando que ainda tem uma palavra a dizer no que resta da I Liga portuguesa de futebol.

O golo que permitiu a segunda conquista dos madeirenses na presente campanha, a primeira diante dos seus adeptos, surgiu ao minuto 56, numa grande penalidade convertida por Cláudio Winck.

Para o encontro que marcou o regresso de José Gomes ao Estádio do Marítimo, o técnico fez três mexidas em comparação com o empate em Vila do Conde (1-1), estreando dois reforços, o guarda-redes Marcelo Carné e Léo Pereira, entrando ainda nas contas Matheus Costa, em detrimento de Miguel Silva e dos lesionados Zainadine e Pablo Moreno.

Para o duelo de ‘leões’, Rúben Amorim fez o mesmo número de alterações em relação à vitória em Paços de Ferreira (3-0), saindo os castigados Dário Essugo e Pedro Gonçalves, para entrada de Ugarte e de Mateus Fernandes, que se estreou a titular na I Liga, tendo ainda, por opção técnica, optado por Arthur em vez de Nuno Santos.

O Marítimo entrou com mais vontade, querendo provar que, à semelhança do discurso do seu treinador, acreditava que este podia ser momento de viragem, orquestrando a primeira situação ao minuto sete, com um cruzamento de André Vidigal na linha de fundo, para um potente remate de Bruno Xadas, que acabou saindo ao lado da baliza de Adán.

O Sporting, que tinha em mente encurtar distância para os lugares cimeiros, apresentou mais dificuldades em ‘furar’ o bloco defensivo do Marítimo, que, com o apoio de Léo Pereira, transformava-se numa linha de cinco.

A equipa de Alvalade teve a oportunidade de se adiantar no marcador, aos 17, após Paulinho, servido por Pedro Porro, levar a melhor sobre Mosquera e surgir na cara de Marcelo Carné, mas o ponta de lança acabou falhando o alvo.

Já no segundo tempo, os visitantes ficaram a pedir castigo máximo em duas ocasiões em menos de um minuto, ambas por alegada falta de Léo Pereira sobre Pedro Porro, mas o árbitro Hélder Malheiro mandou seguir o jogo sem nada assinalar.

A grande penalidade acabou por ser concedida ao Marítimo, três minutos depois, por falta de Mateus Fernandes a Percy Liza, tendo o médio algarvio pisado o avançado peruano, não deixando espaço para dúvidas.

O lateral-direito Cláudio Winck assumiu a responsabilidade e, ao minuto 56, lançou os ‘verde rubros’ na frente do marcador, apontando aquele que seria o único golo do encontro.

Em desvantagem, Rúben Amorim lançou Nuno Santos e Rochinha em jogo, para resgatar os pontos em jogo, mas, apesar das inúmeras situações criadas pelos visitantes, faltou discernimento no último terço, situação que se foi agravando com o aproximar do apito final.

O Marítimo soube sofrer e segurar o resultado, conquistando a primeira vitória caseira, a segunda na presente edição da I Liga, perante um estádio praticamente cheio.

A posição dos intervenientes na tabela classificativa não se alterou nesta jornada. Apesar da vitória, o Marítimo mantém-se na penúltima posição, com 10 pontos, a três do Santa Clara, primeira equipa acima da linha de despromoção, e o Sporting no quarto posto, com 28.