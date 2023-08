Sporting bate Famalicão com golo de Paulinho

O Sporting, com novo golo de Paulinho, manteve-se hoje vitorioso na edição 2023/24 da I Liga de futebol, após bater em casa o Famalicão, por 1-0, antes de visita ao campo do Sporting de Braga.

No Estádio José Alvalade, na terceira jornada, Paulinho voltou a ser determinante e fez o único golo da partida, aos 52 minutos, garantido aos ‘leões’ novo triunfo, depois do 3-2 com o Vizela e do 2-1 com o Casa Pia.

O avançado internacional português já tinha marcado nos descontos frente ao Vizela e assinado um ‘bis’ perante o Casa Pia, chegando agora aos quatro golos na I Liga, isto após ter assinado apenas cinco pelo emblema de Alvalade na prova em todo 2022/23.

Com esta vitória, que acabou também por ser a primeira derrota do Famalicão, o Sporting passou a somar nove pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães, com o FC Porto, que apenas joga segunda-feira, a ter também a possibilidade de se juntar ao grupo de líderes, enquanto o Famalicão é oitavo, com quatro.

Destaque ainda para a estreia a titular no Sporting do reforço dinamarquês Hjulmand, com os ‘leões’ a terem o primeiro grande teste da época no próximo fim de semana, no terreno do Braga, que viu o seu jogo desta ronda ser adiado para ‘facilitar’ a vida no acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

No Minho, o Vitória de Guimarães recebeu e venceu o Vizela, por 2-0, na estreia do treinador brasileiro Paulo Turra, com golos do avançado brasileiro André Silva (59 minutos) e João Mendes (72), com Nuno Santos a deixar a equipa da casa reduzida a 10 unidades por expulsão (82).

O Vizela continua sem vencer e é 16.º classificado, com apenas um ponto.

Já o Boavista, no Bessa, empatou (1-1) na receção ao Casa Pia e deixou fugir os primeiros pontos da temporada.

A formação casapiana, que ainda não perdeu fora de casa, depois de ter vencido na primeira jornada no reduto do Farense (3-0), adiantou-se no marcador por Clayton, aos 33 minutos, mas os ‘axadrezados’, que vinham de dois triunfos nas duas primeiras rondas, igualaram no arranque da segunda metade, com uma ‘bomba’ de Pedro Malheiro, aos 48.