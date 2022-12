Sporting apura-se na Taça da Liga num jogo sem adeptos nas bancadas

Paulinho ‘mostrou os dentes’ e contribuiu com três golos para a consumação do apuramento do Sporting no Grupo B da Taça da Liga de futebol, com uma goleada (5-0) na receção ao Marítimo, sem adeptos nas bancadas.

O dianteiro dos ‘leões’ completou o ‘hat-trick’ com tentos no primeiro minuto, aos 15 e 31, com Pedro Porro (73) e um golo na própria baliza do guarda-redes Miguel Silva (86) a sentenciarem o resultado, que ditou o pleno de triunfos do Sporting no Grupo B.

Desta forma, o conjunto lisboeta marcou encontro, nos quartos de final da prova, com o Sporting de Braga, na próxima segunda-feira, pelas 20:15, na qualidade de vencedor do grupo, com nove pontos, à frente de Rio Ave (seis), Farense (três) e Marítimo (zero).

As condições meteorológicas adversas afastaram os adeptos do Estádio José Alvalade, numa decisão tomada em conjunto pelos dois clubes e pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), fazendo ‘recuar’ a memória para o cenário desolador da pandemia.

Perante uma formação do Marítimo orientada pelo treinador-adjunto Octávio Moreira, dada a iminente saída de João Henriques do comando técnico, ainda não oficialmente anunciada, o Sporting não perdeu tempo e abriu o marcador com 40 segundos de jogo.

Paulinho mostrou desde logo ao que vinha, quando encostou um cruzamento rasteiro de Arthur Gomes, desmarcado pelo corredor direito após um passe longo de Matheus Reis, quebrando na primeira jogada do encontro a estratégia insular, com três centrais.

O Marítimo ainda reagiu de imediato, numa tentativa frustrada de Percy Liza, aos três, mas foi a única aproximação com algum perigo da baliza de Franco Israel, o que levou o Sporting a dilatar a vantagem com imensa facilidade, com o ‘bis’ de Paulinho, aos 15.

Vítor Costa falhou a receção na zona defensiva e a bola sobrou para Pedro Porro, que cruzou de primeira em direção ao avançado, mais uma vez letal a encostar, e, aos 31, o ‘hat-trick’ foi concluído, aproveitando ainda um ressalto no guarda-redes Miguel Silva.

Na etapa complementar, com o resultado mais do que consumado, o Sporting limitou-se a gerir as incidências e o Marítimo até dispôs de mais tempo com a posse da bola, o que não indicou melhorias no conjunto insular, pelo contrário, continuando ‘à deriva’.

Pedro Porro, que tinha tentado surpreender Miguel Silva com um cruzamento/remate, aos 47 minutos, acabou mesmo por faturar, aos 73, recebendo um fantástico passe do jovem Mateus Fernandes e a fintar Miguel Silva, antes de disparar em direção à baliza.

Antes do 4-0, Jovane Cabral já tinha cedido o seu lugar a Rochinha, com Rúben Amorim a aproveitar novo golo para voltar a mexer, com as entradas de Ricardo Esgaio, Sotiris, Pedro Gonçalves e Fatawu, para os lugares de Pedro Porro, Ugarte, Trincão e Paulinho.

As mexidas ofensivas voltaram a dar velocidade nas transições atacantes ao Sporting e, aos 86, o resultado ficou de vez consumado, muito por culpa de uma defesa deficiente de Miguel Silva, para dentro da baliza, a tentar parar um cruzamento de Arthur Gomes.