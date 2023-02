Sporting aproxima-se do Braga graças ao Vitória de Guimarães

O Sporting bateu na segunda-feira o Estoril Praia (2-0), encurtando a distância para o Sporting de Braga, que foi derrotado pelo Vitória de Guimarães (2-1) e não conseguiu atacar o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol.

A jogar em casa, no dia seguinte à surpreendente derrota caseira do FC Porto com o Gil Vicente (1-2), os ‘leões’ desde cedo se lançaram em busca da vitória e o golo inaugural surgiu, aos 40 minutos, por intermédio do espanhol Héctor Bellerín, que se estreou a marcar pelos ‘verde e brancos’, depois de ter chegado em janeiro por empréstimo do FC Barcelona para tentar fazer esquecer o compatriota Pedro Porro – transferido para o Tottenham.

Já no segundo tempo, aos 51, Francisco Trincão brilhou com uma jogada individual de alto nível, concluída com sucesso sob o olhar atento de Roberto Martínez, o novo selecionador português, e selou a vitória neste encontro da 22.ª jornada que colocou os lisboetas com 43 pontos, no quarto posto, e à espera do desfecho da difícil deslocação que o Sporting de Braga tinha poucas horas depois ao terreno do rival Vitória de Guimarães.

Muito longe dos lugares cimeiros da I Liga está o Estoril, que somou a terceira derrota consecutiva e está na 15.ª posição, com 22 pontos, seis acima do 16.º posto, de acesso ao play-off de manutenção, ocupado pelo Marítimo.

No estádio D. Afonso Henriques, a missão do Sporting de Braga de capitalizar a derrota da véspera dos ‘dragões’ para tentar ultrapassá-los na tabela classificativa já se previa complicada, num dos dérbis mais emotivos do futebol português, e a vitória sorriu mesmo aos homens de Guimarães.

Os ‘conquistadores’ marcaram primeiro através de um penálti convertido por Tiago Silva, aos 31, já depois de o Sporting de Braga ficar reduzido a 10, após expulsão de Niakaté aos 25 minutos.

O avançado brasileiro Alisson Safira fez o segundo para os vimaranenses aos 41, e o intervalo chegou com o marcador fixado em 2-0 e com o público da casa rendido à exibição dos seus jogadores.

No segundo tempo, Tiago Silva também foi expulso, por acumulação de amarelos (45+4 e 54), e Sporting de Braga voltou a assumir o comando do jogo, mas o melhor que conseguiu foi reduzir já na reta final do jogo, aos 88, por intermédio de Álvaro Djaló, que também saiu do relvado mais cedo depois de ser admoestado com dois cartões amarelos (85 e 90+4).

Com a derrota, o Sporting de Braga mantém-se no terceiro posto, com 49 pontos, a 10 do líder Benfica, o grande beneficiado desta ronda 22 (após o triunfo suado por 2-0 na deslocação a Vizela lhe dar mais folga na frente), a dois do FC Porto e com cinco de avanço sobre o Sporting, que volta a ver os milhões da ‘Champions’ mais perto.

Na quinta posição, última de acesso às competições europeias, está o Vitória de Guimarães, que fez o quinto jogo seguido sem perder e passou a ter 37 pontos.