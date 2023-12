Soundscape Portugal vem dar a conhecer a “nova música portuguesa” a Paris

A equipa do Soundscape Portugal, Yoann Le Gruiec e Mickaël Cordeiro, vem dar a conhecer o panorama da “nova música portuguesa” e lusófona a Paris, num evento de apresentação do projeto que contará com a presença do DJ brasileiro King Kami e o jornalista Simon Da Silva da Inrocks, ex-Pan African Music, seus convidados na noite da próxima segunda-feira, na Maison du Portugal – André de Gouveia, Paris.

Foi em 2020, durante o segundo confinamento, que o realizador Yoann Le Gruiec começou a filmar videoclipes cinematográficos de artistas portugueses e lusófonos ainda maioritariamente desconhecidos do grande público, em locais atípicos dos quatro cantos de Portugal.

Com o intuito de descobrir os novos talentos da música portuguesa e explorar a diversidade dos territórios do país, nasceu assim o projeto Soundscape Portugal que conta já com cerca de dez videoclipes ao vivo com artistas como Surma, Criatura, Scuru Fitchadu, Fado Bicha e DJ Danifox filmados em regiões como Almada, Nazaré, Matosinhos, e o Fundão.

Yoann e Mickaël Cordeiro vêm agora dar a conhecer este projeto à comunidade de portugueses em Paris, numa noite de apresentação e debate na Maison du Portugal – André de Gouveia, ilustrada com vídeos e sempre acompanhada de muita música.

Ao debate juntam-se o jornalista e bom conhecedor de música afro-portuguesa, Simon da Silva da Inrocks, ex-Pan African Music, assim como King Kami, DJ brasileiro radicado em Lisboa e convidado do Transmusicales 2023.

O realizador que, entre outros projetos, filmou uma road trip musical nos Estados Unidos para Arte, Music On The Road, Yoann Le Gruiec atualmente dedica-se a diversos projetos web e televisivos sobre temas de sociedade, cultura e música, como o Soundscape Portugal. Lusodescendente residente em Paris, Mickaël Cordeiro também faz parte deste projeto enquanto social media manager e gestor de parcerias.O evento de apresentação tem data marcada para a próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro, pelas 19h00, na Maison du Portugal – André de Gouveia, na Cidade Universitária Internacional (7P boulevard Jourdan ), em Paris 14. As vagas são gratuitas, mas limitadas: pode inscrever-se aqui.