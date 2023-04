Sou uma pessoa solidária…

Sou uma pessoa bastante prestável, mas no que se refere a bricolage e esforços físicos, tratando de pessoas mais ou menos conhecidas, tenha argumentos válidos para a prestabilidade ser equacionada por quem dela necessita.

Ofereço os meus préstimos, mas vou avisando que não sou de grande préstimo por falta de habilidade, e normalmente atrapalho mais do que ajudo, para além de mais sou muito fraquinho devido ao AVC que sofri, e sabe-se lá o que me pode acontecer caso me esforce, e não quero que depois fiquem com a consciência pesada. No entanto, penitencio-me pelas minhas fraquezas e garanto-lhes toda a minha solidariedade.

Normalmente resulta.

Estou a escrever isto porque o meu vizinho está a construir um barbecue e eu solidariamente dou-lhe apoio da varanda. Acho que está capaz de me matar.

Pedro Guimarães