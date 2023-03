A soprano portuguesa Ana Vieira Leite estreia-se na Ópera de Paris, no Palácio Garnier, em abril de 2024, fazendo parte do elenco de “Medeia”, de Charpentier, sob a direção musical de William Christie, segundo a programação hoje anunciada.

A ópera de Marc-Antoine Charpentier estará em cena de 10 de abril a 11 de maio do próximo ano, tendo o encenador David McVicar transposto a ação dramática para o período da II Guerra Mundial (1939-1945), “reforçando assim o caráter trágico da ópera”, afirma a Ópera de Paris.

Além da soprano portuguesa, que desempenhará o papel de Creusa, o elenco é constituído pela meio-soprano Lea Desandre, no papel principal, Medeia, o tenor Reinoud van Mechelen (Jasão), o baixo-barítono Gordon Bintner (Orontes) e a soprano Emmanuelle de Negri (Nerina), entre outros.

“Medeia”, de Charpentier, tem libreto de Thomas Corneille, ópera em cinco atos e um prólogo, e foi estreada em dezembro de 1693, no Teatro do Palácio Real, em Paris, cuja ação se inspira no mito grego de Medeia.

A soprano portuguesa Ana Vieira Leite é laureada da décima edição da academia Jardin des Voix, do ensemble Les Arts Florissants, e interpretou o papel principal em “Partenope”, de Händel na digressão europeia do ensemble, sob a direção musical do maestro de William Christie, fundador do ensemble, que também a vai dirigir no palco Garnier, e de Paul Agnew, codiretor do Jardin des Voix, na temporada 2021/22.

As etapas desta digressão incluíram o Festival de Lucerna, na Suíça, o Müpa Budapest, na Hungria, a Philharmonie de Paris, o Palau de Les Arts Reina Sofía, em Valência, e o Gran Teatre del Liceu Barcelona, em Espanha. Uma digressão que prossegue este ano.

A soprano faz parte do ensemble Bando de Surunyo, com direção musical de Hugo Sanches, especializado na interpretação de música dos séculos XVI e XVII.

Em setembro 2019 estreou-se como soprano solo no Grand Theatre de Genève, em Genebra, na produção de “Einstein on the Beach” (1976), de Philip Glass, e no papel de “Clorinda”, em “Cenerentolina”, uma adaptação para crianças da ópera “Cenerentola” (1817), de Rossini.

Em 2018, Ana Vieira Leite venceu o Concurso Internacional Cidade de Almada, em 2017, o Prémio Helena Sá e Costa e, em 2011, 2012 e 2013, ficou no 2.º lugar no Concurso Nacional de Canto dos Conservatórios de Música.

Em 2020, venceu o Concurso Internacional de Canto Barroco de Froville, em França.

Frequenta o último ano de Mestrado em Concerto na Haute École de Musique de Genève, na Suíça. É licenciada em Canto, pós-graduada em Ópera e Estudos Músico-Teatrais e possui um Mestrado em Interpretação Artística pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, ambos com nota máxima e sob orientação de António Salgado.

No seu percurso foi bolseira das fundações Calouste Gulbenkian e GDA, de Portugal, e Mosetti, da Suíça.