Sophia de Mello Breyner em palco em Esch-sur-Alzette

Sophia e Frank descobrem um baú de outra época. Tecidos fabulosos, máquinas misteriosas e fotos antigas. Vão brincar com esses objetos esquecidos e imaginar uma história fantástica. Um menino, da terra, apaixona-se por uma menina que vem das ondas. O que é a terra? O que é o mar? Como mostrar aos outros o seu universo? E como aderir?

Adaptado do famoso conto português com o mesmo nome – “A menina do mar” de Sophia de Mello Breyner Andersen -, o espetáculo coloca o maravilhoso num sótão para evocar a inocência da infância, as dificuldades que te fazem crescer, a amizade e a doce nostalgia de outro lugar, a saudade.

Adaptado por Rita Bento dos Reis e com Magaly Teixeira, colaboradora do BOM DIA num dos principais papéis, “A menina do mar” é apresentado pela primeira vez este sábado, dia 25 de março no Teatro de Esch, no sul do Luxemburgo.

Mais informações aqui.