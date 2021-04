Songs for Good: um concerto de boa vontade este fim de semana

Leigos para o Desenvolvimento é uma ONGD católica que trabalha há 35 anos em prol do desenvolvimento de pessoas e comunidades em Angola, Moçambique, São Tomé e cá em Portugal, com vista à sua capacitação e autonomização.

No âmbito da angariação de fundos dos formandos, com o objetivo de ajudar as missões, esta organização vai realizar um festival solidário online esta semana.

O festival Songs for Good – 2ª edição é constituído por onze pequenos concertos com jovens e talentosos artistas (como Helena Kendall, Junno, Carolina Leite, Edson Daniel, entre outros) e vai decorrer nos dias 15, 16 e 17 de abril. Vai ser transmitido em direto e em simultâneo no Instagram e Facebook dos Leigos para o Desenvolvimento.

