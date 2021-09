O Instituto Camões do Luxemburgo vai receber, já no próximo mês de outubro, um concerto dos SongBird, dupla musical que atua no contexto da pré-abertura do Festival Atlântico.

Este evento, organizado pela Embaixada de Portugal e pelo Instituto Camões, terá lugar no dia 8, sexta-feira, pelas 19h30. A entrada é gratuita e o uso de máscara obrigatório.

Reserve o seu lugar através do e-mail [email protected] ou do número +352 46 33 711.