Sondagem britânica diz que Ryanair é a pior companhia aérea

A Ryanair a companhia aérea que mais pessoas transporta em toda a Europa, foi classificada como a pior num total de 19 transportadoras que operam voos a partir do Reino Unido. É esse o resultado de um estudo de opinião realizado junto de 7901 passageiros pela revista de direitos do consumidor britânica Which? e divulgado este sábado.

70% dos inquiridos respondeu Ryanair quando questionados sobre a companhia em que não viajariam mais.

Da lista de 19 companhias aéreas, as mais bem classificadas pelos passageiros que participaram no inquérito são a Aurigny Air Service, a Swiss Airlines, a Jet2, a Norwegian e a KLM. Em 11.º lugar surge a low cost EasyJet e em 15.º a britânica British Airways.

Numa reação a este estudo, a Ryanair, citada pelo Metro.co.uk, fez saber através de uma porta-voz: “Os passageiros da Ryanair aumentaram em 80% nos últimos seis anos e a Ryanair.com tornou-se o site de uma companhia aérea mais visitado em todo o mundo. Estes factos refletem que os consumidores querem mais do que um estudo de opinião feito junto de 8000 pessoas e que não é representativo”.