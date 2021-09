Sonae compra empresa inglesa de produtos alimentares

A Sonae Food4Future, subsidiária da Sonae SGPS, concluiu a aquisição de 95,4% do capital social e direitos de voto da Claybell Limited por 75 milhões de euros, foi comunicado ao mercado.

“A Sonae SGPS informa que a sua subsidiária Sonae Food4Future concluiu a aquisição de 95,4% do capital social e dos direitos de voto da Claybell Limited, a qual detém 100% da Gosh Food Limited, que comercializa sob a marca ‘Gosh!’, pelo valor total de 64 milhões de libras (75 milhões de euros)”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na sequência desta operação, a Gosh, empresa de produtos alimentares de origem vegetal, vai continuar a ser gerida “pela equipa atual”, com uma participação minoritária de 4,6%.

A empresa, que tem sede no Reino Unido, totalizou um volume de negócios normalizado de 22 milhões de libras (26 milhões de euros) no exercício fiscal que terminou em maio de 2021.

No documento, a Sonae refere ainda que a operação está em linha com a sua estratégia de gestão do portfólio.

“[…] A transação permite à Sonae investir na atrativa indústria de alimentação natural de base vegetal, alavancando o seu ‘know-how’ [conhecimento] nos setores alimentar e de retalho por forma a acelerar o plano de criação de valor da empresa”, apontou.

Na sessão de segunda da bolsa, as ações da Sonae SGPS cederam 0,44% para 0,92 euros.

