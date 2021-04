Há quinze dias atrás, devido a uma decisão de um juiz de Instrução, milhares de portugueses, muitos com bom senso, publicaram nas redes sociais que tinham que tinha vergonha de serem portugueses, detestavam Portugal e detestavam também os outros portugueses.

Centenas de milhar de portugueses, assinaram uma petição favorável à destituição desse juiz.

Imagino que toda essa gente tenha lido o processo e conheça profundamente as leis e os códigos.

Eu não fiz nada disso e muito menos conheço as leis e mesmo o código da estrada, tem dias…

Mas tal como muitos, tenho uma certa sensação que José Sócrates e a sua pandilha, possuem culpas no cartório. Mas nestas coisas de justiça, a justiça deve ser feita nos tribunais e não na praça pública, muito menos por uma espécie de Santa Inquisição “ad hoc”.

Mas há um juízo que eu faço e mais se tem confirmado com as espantosas entrevistas e artigos do ex-Primeiro-Ministro nos últimos tempos: não tem noção do que é luxo, não tem a noção do que é viver com um salário mínimo, não tem a noção do que é o dinheiro e acha que todos nós somos tontinhos.