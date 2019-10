Somos escravos dos telemóveis?

O criativo português Tomaz Castelão acha que sim. É ele o autor da campanha ONLINE OFFLINE que espalhou pela cidade de Lisboa 450 cartazes para fazer quem passa repensar a sua relação com o telemóvel. São 12 frases diferentes, que em jeito de provocação levam quem as lê a refletir no vício da tecnologia, e o desafiam a reconectar-se com o mundo real.

Tomaz é criativo e copywriter numa agência de marketing digital, e levou este projeto avante com a ajuda de um grupo de 30 amigos. Em declarações à Time Out descreveu este movimento como “vandalismo positivo”. Note-se a este propósito que a cola aplicada apenas nos quatro cantos de cada cartaz, foi fabricada com pasta de trigo orgânico caseiro, água e açúcar, para não danificar as superfícies onde foram aplicados.

Acima vemos alguns dos cartazes escritos em inglês. Há outros cujas frases traduzidas para português dão algo como “Digitaste mais vezes amo-te do que o disseste”, “Leste mais publicações de redes sociais do que páginas de livros”, ou ” Partilhaste mais petições para ajudar os pobres do que ajudaste os pobres”, entre outras.

Para além dos cartazes o projeto inclui uma compilação de estatísticas relacionados com o uso do telemóvel que estão disponíveis no site do projeto. Entre elas o facto de que “em média, os utilizadores passam 2h15 nas redes sociais e verificam o smartphone a cada 12 minutos”, ou que “dois em cada cinco adultos (40%) olham para o telefone cinco minutos logo depois de acordar, número que sobe para 65% nas faixas etárias abaixo dos 35 anos”.

Esta iniciativa conta ainda com um registo em vídeo, da autoria de Marco Espírito Santo: