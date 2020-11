Somos crianças

que gostam de estar juntas

numa inocência pura e desinteressada

e numa consciência instintiva

de se querer bem

de querer ver o outro bem

de o querer ver a sorrir

porque se o outro é feliz

seremos felizes também.

Somos anjos em fogo

que quando se tocam

deflagram ondas de incêndios

um dentro do outro

mas só ardendo se salvam

e nesse gesto de entrega absoluta

desmentimos três mil anos

de mandamentos que castraram

a Humanidade da sua natureza.

Somos dois corações

não apenas sistemas físico-químicos

(bem mais do que isso, Álvaro de Campos!)

dois corpos telúricos habitados de alma

quânticos sem o saberem

mais do que um conjunto complexo e ordenado

de átomos, água, carne, sangue, nervos e pele

a pulsar ao ritmo da corda do universo

a vibrar na dobra exterior da harpa do multiverso.

Somos dois seres que se olham

e se vêem e se reconhecem um no outro

olham-se e ao mesmo tempo observam

a mesma linha do horizonte já não tão distante

deixam envolver-se por harmonia e paz

já não temem o precipício

porque sabem que o salto não é queda, é voo

dão as mãos, abraçam-se e nesse instante

sentem que tudo faz sentido e que tudo é possível.

Parece simples assim.

Mas não é.

Mas é.

Somos crianças, apenas o esquecemos.

Somos pássaros de fogo

e temos de voltar a vestir-nos de labaredas

rememorar-nos como usar as nossas asas

e reaprender a voar sem medo.

Somos almas viajantes, passageiros de luz

entre os cosmos e os éons

nascidos para desbravar caminhos novos

para regressar a casa.

Parece complicado assim.

E é.

Mas não é.

José Luís Correia

JLC03112020

Nous sommes des enfants

Nous sommes des enfants

qui aiment être ensemble

dans une innocence pure et désintéressée

mais avec une conscience instinctive

de vouloir du bien à l’autre

de vouloir voir l’autre bien

de vouloir le voir sourire

car si l’autre est heureux

nous sommes heureux aussi.

Nous sommes des anges en feu

et lorsque nous nous touchons

des vagues d’incendies se déclarent

l’un dans l’autre

mais ce n’est qu’en brûlant que nous nous sauvons

et dans ce geste absolu de se donner

nous démolissons trois mille ans

de commandements qui ont castré

l’Humanité de sa nature.

Nous sommes deux cœurs

pas seulement des systèmes physico-chimiques

(bien plus que cela, Álvaro de Campos !)

deux corps telluriques habités d’âme

quantiques, sans le savoir

plus qu’un ensemble complexe et ordonné

d’atomes, d’eau, de chair, de sang, de nerfs et de peau

pulsant au rythme de la corde de l’univers

vibrant sur le pli extérieur de l’harpe du multivers.

Nous sommes deux êtres qui se regardent

et se voient et se reconnaissent

se regardent et en même temps observent

la même ligne d’horizon qui devient moins lointaine

nous nous laissons pénétrer par l’harmonie et la paix

ne craignant plus le précipice

parce nous savons que le saut n’est pas la chute, mais le vol

nous nous donnons la main

nous nous serrons dans les bras l’un de l’autre et à cet instant

nous savons que tout a un sens et que tout est possible.

Cela parait simple.

Ça ne l’est pas.

Mais ça l’est.

Nous sommes des enfants, nous l’avons simplement oublié.

Nous sommes des oiseaux de feu

et nous devons nous rhabiller de nos flammes

nous devons nous rappeler comment utiliser nos ailes

et réapprendre à voler sans crainte.

Nous sommes des âmes voyageuses

des passagers de la lumière

entre les cosmos et les éons

nés pour frayer de nouveaux chemins

pour rentrer chez nous.

Cela semble compliqué.

C’est le cas.

Mais non.

José Luís Correia

JLC03112020