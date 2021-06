Somnii só para o ano

O festival RFM Somnii foi novamente adiado e reagendado para 8, 9 e 10 de julho de 2022 devido ao atual contexto pandémico, estando todos os artistas confirmados para a edição do próximo ano, segundo a produtora.

O festival estava previsto realizar-se em julho de 2020, na praia do Relógio, na Figueira da Foz, e foi adiado para julho deste ano e agora novamente remarcado para 2022.

A MOT – Memories of Tomorrow, promotora e produtora do evento, anunciou a decisão em comunicado e “apesar de todos os esforços feitos para que o RFM SOMNII se realizasse este verão, e em respeito com milhares de pessoas que anseiam há mais de um ano pelo regresso do festival”.

Até à tomada da decisão, explica, foram procuradas diversas soluções que garantissem a segurança necessária, como testes à entrada do recinto, utilização de máscara e medição de temperatura do público.

“No entanto, as últimas decisões das autoridades nacionais não permitem, infelizmente, que se realizem eventos desta natureza”, explica a organização.

Todos os bilhetes já adquiridos para as datas de 2020 e 2021 permanecem válidos para o próximo ano, mas nos termos do D.L.26-A/2021, quem quiser solicitar o reembolso dos bilhetes poderá fazê-lo nos 14 dias úteis após a data inicialmente programada para 2021.

O cartaz anunciado para 2020 e 2021 está confirmado para o próximo ano, com artistas como Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Miss K8 e Sean Paul, entre outros.