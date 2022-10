“Sombra”: o filme-choque de Bruno Gascon em Bruxelas e no Luxemburgo

“Sombra” conta a história de Isabel, uma mulher que se vê confrontada com o desaparecimento do seu filho Pedro. Imersa num desespero sem igual, esta mãe promete ir até às últimas consequências para encontrar o filho, passando por várias situações limite numa espiral emocional que não deixa ninguém indiferente.

O filme foi definido pelo realizador, Bruno Gascon, como sendo um enredo sobre “amor, força e coragem” em que acompanhamos o ponto de vista da mãe que busca o seu filho por quinze longos anos sem respostas e com muitas pistas que se revelam pouco produtivas.

O filme será projetado dia 23 de outubro em Bruxelas, e no Luxemburgo no dia seguinte, na presença do realizador, que participará num debate no final.

Inspirado em factos reais, o filme de Bruno Gascon conta com Ana Moreira como protagonista. A atriz consegue mostrar todas as emoções da personagem da mãe, uma figura que, segundo Ana Moreira, é o alguém que “não desiste apesar de todos os obstáculos” e que encontra sempre uma força para continuar a sua jornada, mesmo quando tudo indica que o final não será o desejado.

“Sombra” está em Bruxelas, no domingo, dia 23 de outubro, no Kinepolis (bilhetes aqui), e no dia 24, segunda-feira, no cinema Utopia (bilhetes aqui). O filme é apresentado em versão original portuguesa, com legendas em inglês.

As duas projeções integram o projeto Cineclube Português do Luxemburgo e Bélgica, uma iniciativa do BOM DIA com o apoio da DGACCP do Ministério dos Negócios Estrangeiros.