Solução para a falta de gás pode passar por Sines

O porto de Sines pode “facilmente” ser a peça decisiva para aliviar a dependência da Europa do gás russo, no “curto prazo de dois anos” e um investimento “não significativo”, desde que “as autoridades políticas decidam ligar o gasoduto de Espanha à Europa”, segundo afirmou em entrevista à Antena 1, o presidente da Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), José Luís Cacho.

Ao duplicar a capacidade do país em armazenamento de gás natural liquefeito (LPG), com a construção “de mais três tanques e outo terminal de acostagem” no porto de Sines, Portugal passaria a ser fundamental no abastecimento do gás não russo à Europa, e isso tem “uma importância significativa na geopolítica energética” da UE. “Há dois problemas” as infraestruturas que existem têm “uma capacidade limitada de injetar gás na rede ibérica e para França, mas é preciso fazer alguns investimentos”.

É preciso construir a ligação dos ‘pipelines’ de Espanha a França e “alguns dos coletores de gás dos ‘pipelines’ teriam que ser redimensionados”, salienta ainda, admitindo que teriam também de ser feitos investimentos em Portugal e em Espanha, na ordem “de algumas dezenas de milhões” de euros.

Em Sines “estamos a cerca de 80% da capacidade” o que significa que o país “está bem servido”, mas “temos capacidade para duplicar, para passarmos a abastecer a rede europeia”. No entanto este investimento só avança “se houver interesse da Espanha em aumentar os pipelines que ligam a Península Ibérica à restante Europa”, disse o responsável da APS.