Solidariedade bracarense para repetir

Nesta quadra natalícia, o Município de Braga desafiou os colaboradores do universo municipal a ajudar a concretizar os sonhos de Natal de cerca de duas centenas de crianças e jovens institucionalizadas.

Os presentes resultantes do projeto ‘Padrinhos de Coração’ foram entregues às respetivas instituições Padre David, Associação São José, Oficinas de São José, Instituto Monsenhor Airosa, Colégio Srª das Graças e Colégio de São Caetano pela vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Sameiro Araújo, e pela administradora da Empresa Municipal Sandra Cerqueira.

Sameiro Araújo destacou a “adesão incrível dos funcionários da Autarquia e dos colaboradores da TUB” que este ano apadrinharam duas instituições (Padre David e Colégio de São Caetano).

O Colégio Nossa Senhora das Graças teve como padrinhos a Policia Municipal, enquanto a Proteção Civil Municipal apadrinhou a Associação de São José.

A empresa AM Experience Group apadrinhou as Oficinas de São José oferecendo a todas as crianças e jovens bilhetes para um espetáculo musical há muito desejado por esta instituição.

O objetivo passa agora por “replicar” a iniciativa nos próximos anos, como antevê a responsável autárquica bracarense. “Vamos com certeza fazer isto nos próximos anos”.