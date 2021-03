Solidária com os suecos

Estou de unha e carne com os reformados suecos – venham venham por favor e ensinem aos Costettes, aos esquerdettes e aos sociais democrettes que afinal também somos um paraíso fiscal graças aos EvILS pensionistas loiros que só pensam em ser maus maus e fugirem do seu pobre país com dinheiro SujO SujO obtido com actividades HÓÒÒRRÌVÉis ao longo da vida e agora querem vir para cá LAVAAAAR os dinheiros SUJJOS e açim açim é q não pode ser e… tal.

Arregimentamo-los e ensinamos os costas q não nos conformamos com mais do que 10% sff no IRS de todos os morenos barbudos e morenas bigodudas.