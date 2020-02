Sofiane grava teledisco no Porto

O rapper francês Sofiane acaba de lançar um teledisco filmado nos bairros do Cerco e da Pasteleira, no Porto.

Nas imagens, vêem-se pessoas com camisolas do FC Porto e o próprio Sofiane usa uma camisola do clube.

A canção chama-se “Des Malades” e Sofiane é acompanhado pelos rappers Sifax e Zeguerre.

Sofiana Zermani é francês de origem argelina. Nasceu nos arredores de Paris e é conhecido também for Fianso ou simplesmente So.

O rapper francês Sofiane continua neste vídeo a sua digressão por vários países para gravar os videoclips para os singles. Depois de passar pelo Kosovo, Albânia e Países Baixos, o músico escolheu o Porto para filmar o seu novo vídeo.

Recorde-se que, em 2016, o também rapper francês Gradur havia estado em Portugal a gravar um vídeo na Cova da Moura no qual surgem adeptos do Benfica.

Em cinco dias horas, o vídeo foi visto mais de um 2,6 milhões de vezes.