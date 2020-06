Sofia Saragoça entrega-se ao fado tradicional

A fadista portuguesa Sofia Saragoça lançou em abril um single intitulado “Tudo por Tudo”. Trata-se do pontapé de saída para um disco criado durante uma residência artística na casa de fados Povo Lisboa.

Este é o álbum de estreia da fadista, num registo descrito em comunicado como “uma entrega real ao fado tradicional, numa voz doce e madura”.

Numa nota enviada à redação do BOM DIA, a jovem artista revela um pouco do processo que a leva a lançar o seu primeiro trabalho discográfico. “Após muito trabalho e dedicação pude iniciar a descoberta da minha identidade artística, através dum perpétuo diálogo com todos os intervenientes, e registá-la neste primeiro disco. Sinto que o grande convite a que fui chamada é dar-me totalmente, uma entrega real ao fado”, revela Sofia Saragoça.

Na referida nota, a fadista dá conta do seu desejo de “partilhar a alma através do fado, com a comunidade portuguesa”.