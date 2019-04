Sofia Areal nas comemorações do 10 de Junho no Luxemburgo

A Embaixada de Portugal e o Centro Cultural Português – Camões no Luxemburgo organizam a celebração do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) com a artista Sofia Areal.

No dia 6 de maio de 2019, às 19h30, é projetado o documentário, “Sofia Areal: Um Gabinete Anti-Dor”, sobre a obra da artista, realizado por Jorge Silva Melo, em língua portuguesa.

Sofia Areal estará presente nesta sessão no âmbito do encerramento da sua exposição “Printemps Luxembourg”, patente até 7 de maio neste Centro Cultural Português – Camões.

No dia 7 de maio de 2019, às 12h30, Sofia Areal guia uma visita pela sua exposição “Printemps Luxembourg”, no âmbito de um “Midi de l’Art / Amis des Musées Luxembourg”.