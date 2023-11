Sócios lançam petição para expulsar líder dos Super Dragões

Sócios do Futebol Clube do Porto lançaram esta terça-feira uma petição para expulsar Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, na sequência dos episódios de violência que ocorreram na última Assembleia Geral dos azuis e brancos.

“Entendo que a preservação dos valores éticos, morais e desportivos é essencial para a prosperidade e reputação do Futebol Clube do Porto. Infelizmente, as ações do Sr. Fernando Madureira têm levantado sérias preocupações em relação a esses princípios”, lê-se na referida petição.

Ao longo do documento, são apontados três motivos para a retirada do estatuto de sócio do visado: “conduta inadequada”, “prejuízo à imagem do clube” e “desrespeito a outros sócios”.

“Com base nos motivos expostos, solicito a Vossa Excelência José Lourenço Pinto, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, que convoque uma Assembleia Geral Extraordinária para que os sócios possam deliberar sobre a destituição do Sr. Fernando Madureira como membro do Futebol Clube do Porto”, pode ainda ler-se.