Sociedade Portuguesa de Autores presta homenagem a Natália Correia

Antecipando o aniversário dos cem anos do nascimento de Natália Correia, que se assinala em 2023, a Sociedade Portuguesa de Autores promove este concerto de homenagem à escritora no próximo dia 22 de novembro de 2022 na Aula Magna em Lisboa.

Com conceção artística e musical de Renato Júnior, o espetáculo conta ainda com a participação de várias cantoras da atualidade.

O produtor e compositor musicou alguns dos poemas mais emblemáticos da escritora e convidou para os interpretar algumas das melhores vozes femininas.

Ana Bacalhau, Áurea, Amélia Muge, Elisa Rodrigues, Katia Guerreiro, Mafalda Veiga, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, Maria João, Rita Redshoes, Sofia Escobar e Viviane são os nomes que irão subir ao palco no próximo dia 22 e que poderão ouvir num álbum que será editado no início do próximo ano.

Será um concerto inteiramente alicerçado na poesia de Natália Correia, único na sua estética, e onde a mulher tem o protagonismo.