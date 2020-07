Sociedade Mundial do Sono premeia iniciativa portuguesa

As atividades desenvolvidas este ano em Portugal para o Dia Mundial do Sono com a participação da Universidade de Coimbra (UC) foram distinguidas pela segunda vez consecutiva pela Sociedade Mundial do Sono, anunciou a reitoria da UC.

A World Sleep Society atribuiu “uma das suas mais altas distinções”, a “Distinguished Activity Award”, ao conjunto das realizações promovidas pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC-UC) e pela Associação Portuguesa de Sono (APS) para o Dia do Sono, assinalado em 13 de março.

“É a segunda vez consecutiva que as atividades desenvolvidas pelo CNC-UC e a APS, no âmbito das celebrações do Dia Mundial do Sono, são distinguidas com este galardão internacional”, salienta em comunicado a reitoria da UC.

O prémio, “destinado às melhores campanhas a nível mundial” nesta área, será entregue às duas entidades portuguesas durante o próximo Congresso Mundial de Sono, que se realiza no Rio de Janeiro (Brasil) em setembro de 2021.

“Subordinado ao tema ‘Melhor sono, melhor vida, melhor planeta’, o trabalho desenvolvido pelo CNC-UC e a APS destacou-se pelo esforço em sensibilizar a população para a relevância do sono na saúde e bem-estar”, segundo a nota.

Foi promovida “uma campanha nacional de hábitos saudáveis de sono, que consistiu na divulgação de infografias relativas a cuidados a ter para um sono saudável, disseminadas em painéis digitais em várias cidades do país”, bem como “painéis físicos” em Lisboa, Porto, Coimbra e Faro.

“Estima-se que mais de 1,5 milhões de pessoas tenham tido contacto com estas infografias”, de acordo com o relatório da campanha, citado pela Reitoria da Universidade de Coimbra.

A campanha, que incluiu ainda “uma animação informativa acerca do sono ao longo da vida”, divulgada nas redes sociais, “foi potenciada pelo projeto ‘no-OSA no-AGEING’, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia”, com coordenação de Ana Rita Álvaro, investigadora do CNC-UC.

A comemoração em Portugal do Dia do Sono incluiu também ações de formação e sensibilização sobre a importância do sono dirigidas a instituições de ensino, grupos profissionais de saúde e meios de comunicação social, além do lançamento do livro digital “Bons Sonhos”, gratuito e acessível à população, sobre o sono e os seus problemas mais comuns.

As ações do Dia Mundial de Sono 2020 tiveram apoio da Câmara Municipal de Coimbra e das empresas Gasoxmed e Philips.

