Sociedade Cultural Açoriana nos EUA tem nova direção

No sábado passado, dia 26 de Março, realizou-se a tomada de posse dos membros dos novos órgãos sociais da Sociedade Cultural Açoriana, na sua sede, em Fall River, Massachussetts, nos EUA.

O evento encheu a sala, que contou com várias presenças relevantes. O Mayor de Fall River, Paul Coogan, ou o Cônsul de Portugal em New Bedford, Rogério Lopes, estiveram presentes na cerimónia, assim como deputados estaduais, vereadores e outros membros da comunidade portuguesa, como refere o The Herald News.

A tomada de posse da Assembleia Geral, da Direção e do Conselho Fiscal foi conferida pelo Cônsul de Portugal e a posse dos diretores foi conferida pelo Mayor de Fall River. Depois da burocracia, houve tempo para festa e danças. A Actuação do rancho da Sociedade Cultural Açoriana contou com a presença na pista de dança dos convidados de honra.

Fernando Santos é o novo presidente da Sociedade Cultural Açoriana, sucedendo a Ana Santos.