Socialistas do Luxemburgo participam nas jornadas parlamentares do PS português

Realizam-se em Leiria, de 11 a 13 de setembro, para participar nas jornadas parlamentares do PS, que desta vez terão a novidade de terem a presença dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (LSAP) do Luxemburgo, que assim assinala também a sua “rentrée” parlamentar.

O Grupo Parlamentar do LSAP é presidido por Yves Cruchten, e haverá também a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês, Jean Asselborn.

No dia 11, o Grupo Parlamentar do LSAP reúne para troca de impressões com o Grupo Parlamentar do PS e participa no jantar que conta com a presença do Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS, António Costa e o deputado eleito pela Europa, Paulo Pisco.

O tema destas jornadas parlamentares é “Crescimento e coesão: um país com oportunidades para todos”.