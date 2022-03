O imponente sobreiro da aldeia de Vale do Pereiro, no concelho de Arraiolos, ficou em terceiro lugar no concurso Árvore Europeia do Ano 2022, foi revelado esta terça-feira numa cerimónia em Bruxelas, que foi transmitida online.

O primeiro lugar foi para um carvalho da Polónia com 400 anos na localidade de Dunin.

O segundo classificado foi um carvalho na floresta de Conxo, em Espanha.

